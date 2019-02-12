Россиян предупредили о дефиците духов 

Россиян предупредили о возможном дефиците парфюмерии. Ассортимент иностранной продукции может уменьшиться на 10%.
В России рассказали о том, что в скором времени возможен дефицит парфюмерии. Так, духи и туалетная вода могут пропасть с полок магазинов уже к концу текущего года. О возможных перебоях в поставках сообщили в Российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА).
Отметим, что риск дефицита товаров связан с тем, что до сих пор не решены проблемы с маркировкой продукции. Запуск запланирован на 1 декабря 2019 года. А с марта по ноябрь должно пройти тестирование системы в добровольном порядке.
По информации представителей ассоциации, на упаковки с духами будет необходимо нанести специальные знаки с цифровым криптокодом. Для этого необходимо приобрести специальное оборудование, а также программное обеспечение. Кроме того, до сих пор не разработан порядок передачи криптознаков из России за границу.
Отметим, что риск дефицита может коснуться духов и туалетной воды иностранных производителей. Как считают эксперты, после введения новых правил маркировки ассортимент духов на рынке сократится примерно на 10%, пишут «Известия».