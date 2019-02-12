Россиян предупредили о дефиците духов

Россиян предупредили о возможном дефиците парфюмерии. Ассортимент иностранной продукции может уменьшиться на 10%.

В России рассказали о том, что в скором времени возможен дефицит парфюмерии. Так, духи и туалетная вода могут пропасть с полок магазинов уже к концу текущего года. О возможных перебоях в поставках сообщили в Российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА).

Отметим, что риск дефицита товаров связан с тем, что до сих пор не решены проблемы с маркировкой продукции. Запуск запланирован на 1 декабря 2019 года. А с марта по ноябрь должно пройти тестирование системы в добровольном порядке.

По информации представителей ассоциации, на упаковки с духами будет необходимо нанести специальные знаки с цифровым криптокодом. Для этого необходимо приобрести специальное оборудование, а также программное обеспечение. Кроме того, до сих пор не разработан порядок передачи криптознаков из России за границу.