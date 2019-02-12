Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.82
$
65.90
74.30
74.50
Прогноз
11.02 – 18.02
$
66.20
75.80
Индексы и котировки Brent
63.66
–0.03 Золото
1305.71
–0.00 РТС
1190.79
–0.30
Динамика валют
EUR / USD
13.02
1.1267
–0.0214
30.01
1.1481
10.02
30.01
18.01

Россиян предупредили о дефиците духов 

РИА «ФедералПресс» + ещё 2 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Россиян предупредили о возможном дефиците парфюмерии. Ассортимент иностранной продукции может уменьшиться на 10%.
В России рассказали о том, что в скором времени возможен дефицит парфюмерии. Так, духи и туалетная вода могут пропасть с полок магазинов уже к концу текущего года. О возможных перебоях в поставках сообщили в Российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА).
Отметим, что риск дефицита товаров связан с тем, что до сих пор не решены проблемы с маркировкой продукции. Запуск запланирован на 1 декабря 2019 года. А с марта по ноябрь должно пройти тестирование системы в добровольном порядке.
По информации представителей ассоциации, на упаковки с духами будет необходимо нанести специальные знаки с цифровым криптокодом. Для этого необходимо приобрести специальное оборудование, а также программное обеспечение. Кроме того, до сих пор не разработан порядок передачи криптознаков из России за границу.
Отметим, что риск дефицита может коснуться духов и туалетной воды иностранных производителей. Как считают эксперты, после введения новых правил маркировки ассортимент духов на рынке сократится примерно на 10%, пишут «Известия».
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Кабмин изменит период действия ипотечной ставки для многодетных семей Власти рассказали, почему упали доходы россиян Прожиточный минимум Севастополе снова вырос
Комментарии
Личный счет , Общество , газета "Известия"
Читайте также
Видео
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Европа захотела больше газа из России
Экономика Статьи
Лукашенко дал обещание Путину
Экономика В мире
Россия выигрывает санкционную войну
Экономика Статьи
Роспотребнадзор сделал заявление после угроз Медведева
Экономика
Европа сдалась перед «Северным потоком-2»
Экономика
Минэкономразвития открыло правду о России
Личный счет Статьи
«Решим судьбу и этого ведомства»: еще одна угроза Медведева
Экономика Общество
Пенсионный фонд предупредил россиян об обмане
Личный счет
Россия и Иран отказались от доллара
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение