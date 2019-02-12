Названа причина падения доходов россиян

Минэкономразвития заявили, что в 2018 году реальные располагаемые доходы россиян продемонстрировали снижение из-за обедневших обеспеченных граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обзор ведомства «Картина экономики».

Реальные располагаемые доходы представляют собой доходы населения за вычетом обязательных платежей, скорректированные с использованием индекса потребительских цен.

В обзоре Минэкономразвития подчеркивается, что именно на обеспеченных россиянах в первую очередь отразились негативные факторы: падение доходов от банковских депозитов, рост налогов на недвижимость и платежей по ипотеке.

При этом в министерстве считают, что рост МРОТ, увеличение выплат семьям с детьми и повышение зарплат бюджетников «серьезно поддержали» доходы менее обеспеченных жителей страны.

В итоге в целом реальные располагаемые доходы россиян снизились на 0,2 процента. В Минэкономразвития добавили, что темп роста зарплат в 2018 году был высоким — 6,8 процента, а уровень безработицы упал до исторического минимума в 4,8 процента.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявлял, что реальные располагаемые доходы россиян падали в течение четырех лет, но по итогам 2018 года ожидается их рост (в том числе рост доходов пенсионеров).

По словам Кудрина, за четыре года уровень жизни россиян и их реальные доходы в сумме снизились на 11 процентов. Доходы около 19,3 миллиона человек (13,2 процента населения) находятся на уровне ниже прожиточного минимума, отмечал он.