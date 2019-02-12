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Названа причина падения доходов россиян 

Рамблер + ещё 3 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
В Минэкономразвития заявили, что в 2018 году реальные располагаемые доходы россиян продемонстрировали снижение из-за обедневших обеспеченных граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обзор ведомства «Картина экономики».
Реальные располагаемые доходы представляют собой доходы населения за вычетом обязательных платежей, скорректированные с использованием индекса потребительских цен.
В обзоре Минэкономразвития подчеркивается, что именно на обеспеченных россиянах в первую очередь отразились негативные факторы: падение доходов от банковских депозитов, рост налогов на недвижимость и платежей по ипотеке.
При этом в министерстве считают, что рост МРОТ, увеличение выплат семьям с детьми и повышение зарплат бюджетников «серьезно поддержали» доходы менее обеспеченных жителей страны.
В итоге в целом реальные располагаемые доходы россиян снизились на 0,2 процента. В Минэкономразвития добавили, что темп роста зарплат в 2018 году был высоким — 6,8 процента, а уровень безработицы упал до исторического минимума в 4,8 процента.
Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявлял, что реальные располагаемые доходы россиян падали в течение четырех лет, но по итогам 2018 года ожидается их рост (в том числе рост доходов пенсионеров).
По словам Кудрина, за четыре года уровень жизни россиян и их реальные доходы в сумме снизились на 11 процентов. Доходы около 19,3 миллиона человек (13,2 процента населения) находятся на уровне ниже прожиточного минимума, отмечал он.
Комментарии32
Личный счет , Экономика , Алексей Кудрин , Счетная палата , Минэкономразвития
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