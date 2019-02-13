Льготную ипотеку пообещали сделать бессрочной

Как отметил чиновник в ходе проходящего в Сочи форума «Здоровое общество», в настоящее время льготная ипотека по ставке шесть процентов годовых предоставляется максимум на восемь лет при рождении вторых и третьих детей. Этот временной порог планируется снять, то есть льгота будет действовать в течение всего срока кредитования.

Ответственный исполнитель соответствующего законопроекта — Минфин , уточнил Топилин.