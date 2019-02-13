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Льготную ипотеку пообещали сделать бессрочной 

Lenta.ru + ещё 26 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Льготная шестипроцентная ставка по ипотеке для семей с двумя и более детьми в будущем будет устанавливаться на весь период кредитования. Соответствующие изменения готовит российское правительство, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра труда и соцзащиты Максима Топилина.
Как отметил чиновник в ходе проходящего в Сочи форума «Здоровое общество», в настоящее время льготная ипотека по ставке шесть процентов годовых предоставляется максимум на восемь лет при рождении вторых и третьих детей. Этот временной порог планируется снять, то есть льгота будет действовать в течение всего срока кредитования.
Ответственный исполнитель соответствующего законопроекта — Минфин, уточнил Топилин.
Программа льготной ипотеки для семей с двумя и более детьми действует в России с начала 2018 года. В середине января 2019-го вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что российское правительство одобрило новые меры ипотечной поддержки семей, не уточнив, когда именно они вступят в силу.
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Комментарии1
Личный счет , В мире , Недвижимость , Политика , Экономика , Татьяна Голикова , Максим Топилин , Правительство РФ , Минфин , РИА Новости
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