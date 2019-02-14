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Силуанов: вкладчики российских банков не пострадают в случае санкций 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЦБ и правительство РФ создали необходимые буферы в случае санкций против российских банков, вкладчики не пострадают, заявил журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах Российского инвестиционного форума.
Американские сенаторы-демократы и республиканцы в среду внесли законопроект, который в случае принятия приведет к новым серьезным санкциям против банковского и энергетического сектора РФ, а также против российского госдолга. Санкции предлагается ввести за "вмешательство в выборы в США", "злонамеренное влияние в Сирии" и за "агрессию на Украине". Сенаторы. в том числе, предложили ввести санкции против судостроительного сектора РФ в случае нарушения Россией свободы судоходства в Керченском проливе. Москва ранее неоднократно отрицала обвинения по этим темам.
"Если речь идет о банках, то мы вместе с Центральным банком создали необходимые буферы и возможности реагирования на ограничения", — сказал Силуанов.
"Здесь и ликвидность, здесь и поддержка государственная таких банков с тем, чтобы ни в коем случае не пострадали вкладчики, с тем, чтобы осуществлялись расчеты в этих банках", — добавил он.
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля.
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Личный счет , РИФ Сочи 2019 , Антон Силуанов , Правительство РФ , Центральный банк России
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