Прокуратура добилась выплаты вкладчикам «Татфондбанка»

В конце года оставалось неисполенным судебное решение о взыскании в пользу вкладчика 979 тысяч рублей. В начале февраля конкурсный управляющий в полном объеме перечислил клиенту банка эту сумму.

Агентство по страхования вкладов исполнило все решения прокуроров: более 200 клиентов «Татфондбанка» получили 246 миллионов рублей. Экс-глава кредитной организации Роберт Мусин продолжает знакомиться с материалами дела, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Напомним, Мусин и другие должностные лица банка, которые были осведомлены о неплатежеспособности кредитной организации, незаконно вывели залоговое имущество ООО «Урман» по четырем кредитным договорам с ПАО «Татфондбанк» на сумму почти в 900 миллионов рублей.