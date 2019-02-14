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Прокуратура добилась выплаты вкладчикам «Татфондбанка» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В конце года оставалось неисполенным судебное решение о взыскании в пользу вкладчика 979 тысяч рублей. В начале февраля конкурсный управляющий в полном объеме перечислил клиенту банка эту сумму.
Агентство по страхования вкладов исполнило все решения прокуроров: более 200 клиентов «Татфондбанка» получили 246 миллионов рублей. Экс-глава кредитной организации Роберт Мусин продолжает знакомиться с материалами дела, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Напомним, Мусин и другие должностные лица банка, которые были осведомлены о неплатежеспособности кредитной организации, незаконно вывели залоговое имущество ООО «Урман» по четырем кредитным договорам с ПАО «Татфондбанк» на сумму почти в 900 миллионов рублей.
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин
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