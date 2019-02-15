Названы регионы России с самыми высокими зарплатами учителей

Больше всего учителя зарабатывают на Чукотке — более 93 тыс. рублей, меньше всего — в Дагестане (чуть менее 21 тыс. рублей в месяц). Об этом свидетельствуют данные Росстата , с которыми ознакомился RT.

Учителя в Москве и Ямало-Ненецком автономном округе в среднем зарабатывают более 90 тыс. рублей. В пятёрке регионов — лидеров также оказались Ненецкий автономный округ и Сахалинская область — там педагогические работники в школах зарабатывают 79 и 71 тыс. рублей соответственно.

Самые низкие зарплаты у учителей Северо-Кавказского Федерального округа. В Карачаево-Черкесии, Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии они зарабатывают от 20 до 23 тыс. рублей.

По данным Росстатат, в 2018 году средняя зарплата педагогического работника в общеобразовательных организациях составила 38 419 руб, что на 10% больше, чем в 2017 году.

В конце января президент России Владимир Путин поручил министру просвещения Ольге Васильевой следить, чтобы уровень зарплаты учителей не опускался ниже, чем в среднем по региону.

Он также отметил, что этот вопрос должен быть на контроле не только у министра, но и у главы каждого субъекта.