Беднейшие россияне стали немного богаче

Министр экономического развития рассказал о повышении благосостояния 10% самых бедных россиян. По его словам, номинальные доходы этих людей выросли на 7%, а реальные — на 2%.

Активнее всего растёт уровень благополучия именно у людей с наихудшим достатком, подчеркнул он в эфире телеканала «Россия-1».

«Это максимальный рост среди этих групп, соответственно, в реальном выражении это позитивная динамика», — отметил чиновник.

Он добавил, что за прошлый год инфляция в стране составила около 4%, что сопоставимо с ростом доходов беднейших людей.

В 2019 году, по его мнению, положительная динамика для этой группы граждан сохранится. Однако более обеспеченным людям гарантировать рост доходов он отказался.