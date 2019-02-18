Министр экономического развития рассказал о повышении благосостояния 10% самых бедных россиян. По его словам, номинальные доходы этих людей выросли на 7%, а реальные — на 2%.
Активнее всего растёт уровень благополучия именно у людей с наихудшим достатком, подчеркнул он в эфире телеканала «Россия-1».
«Это максимальный рост среди этих групп, соответственно, в реальном выражении это позитивная динамика», — отметил чиновник.
Он добавил, что за прошлый год инфляция в стране составила около 4%, что сопоставимо с ростом доходов беднейших людей.
В 2019 году, по его мнению, положительная динамика для этой группы граждан сохранится. Однако более обеспеченным людям гарантировать рост доходов он отказался.
Как сообщал News.ru, ранее премьер Дмитрий Медведев призвал изменить подход к оценке уровня бедности. По мнению главы кабмина, необходимо учитывать расходы семей. Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов считает, что бороться с бедностью следует путём повышения зарплат в стране.
В январе официальный представитель МИД Мария Захарова возмутилась высказыванием главы «Роснано» Анатолия Чубайса о том, что Россия — бедная страна. По её словам, мы живём в богатейшем государстве.