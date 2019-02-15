Клиентов Сбербанка стали чаще обманывать

Сбербанк зафиксировал рост количества мошенничеств против своих клиентов с использованием методов социальной инженерии, сказал заместитель правления ПАО «Сбербанк России» Станислав Кузнецов

Только за последние 6 месяцев количество таких преступлений возросло на 30-40%, передает РИА «Новости» . Как отметил Кузнецов, каждую неделю Сбербанк фиксирует более 13 тысяч случаев. При этом он подчеркнул, что чаще всего клиенты сами переводят свои деньги кибермошенникам.

Также Кузнецов сообщил, что в последнее время Сбербанк все чаще сталкивается с новым видом мошенничества, когда преступники звонят с номеров банка, представляясь его сотрудниками. Он заявил, что Сбербанк попросил Роскомнадзор проверить и запретить сайты с информацией о программах, позволяющих подменять номера телефонов и совершать звонки от имени сотрудников банка. По словам Кузнецова, в интернете существуют несколько десятков ресурсов, продающих дешевые программы по подмене номеров.

О наличии проблемы мошенничества в отношении своих клиентов Сбербанк заявлял в конце января, отметив, что эти случаи нередки и в других банках.