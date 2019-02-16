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Сбербанк предупредил о новых технологиях мошенников 

Lenta.ru + ещё 17 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Новый вид банковского мошенничества может появиться в течение полугода. Об этом рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, передает РИА Новости.
По словам Кузнецова, злоумышленники будут использовать подделывающий голоса робот. Для примера он показал аудиозапись диалога «губернатора» с голосом актера Иннокентия Смоктуновского, который попросил у собеседника пять миллиардов рублей на строительство моста в регионе.
«Это не артист, это делает робот. (…) И это возможно уже сегодня», — отметил Кузнецов.
Он также добавил, что Сбербанк уже разработал меры противодействия таким преступлениям и подчеркнул их необходимость для всех остальных банков.
В январе Сбербанк столкнулся с проблемой мошенников, которые обзванивают клиентов банка под видом его сотрудников, используя при этом реальные телефонные номера кредитной организации. По легенде они якобы стараются предупредить клиента о попытке несанкционированно списать деньги с карты, для чего спрашивают у клиента кодовое слово и CVV-код.
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Комментарии46
Личный счет , Компании , Станислав Кузнецов , Иннокентий Смоктуновский , Сбербанк России , РИА Новости
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