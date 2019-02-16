Сбербанк предупредил о новых технологиях мошенников

По словам Кузнецова, злоумышленники будут использовать подделывающий голоса робот. Для примера он показал аудиозапись диалога «губернатора» с голосом актера Иннокентия Смоктуновского , который попросил у собеседника пять миллиардов рублей на строительство моста в регионе.

«Это не артист, это делает робот. (…) И это возможно уже сегодня», — отметил Кузнецов.

Он также добавил, что Сбербанк уже разработал меры противодействия таким преступлениям и подчеркнул их необходимость для всех остальных банков.

В январе Сбербанк столкнулся с проблемой мошенников, которые обзванивают клиентов банка под видом его сотрудников, используя при этом реальные телефонные номера кредитной организации. По легенде они якобы стараются предупредить клиента о попытке несанкционированно списать деньги с карты, для чего спрашивают у клиента кодовое слово и CVV-код.