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Бывалых военных наградят скидками в магазинах 

Lenta.ru + ещё 9 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Министерство обороны России предложило розничным торговым сетям предоставлять скидки на свою продукцию военнослужащим-обладателям наград, пишет «Коммерсантъ».
Соответствующее письмо было разослано как минимум восьми ритейлерам, и некоторые из них уже оценили предложение «как положительное». Минобороны предлагает давать скидки кавалерам орденов Мужества или обладателям медали «За отвагу». Таким образом удастся повысить их социальный статус, считают в ведомстве.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу уже распорядился разработать систему скидок для военнослужащих, участников боевых действий и ветеранов войн в ведомственных магазинах «Военторг».
При этом Минобороны не планирует вносить изменения в действующий закон «О статусе военнослужащих», в котором прописаны все преференции и льготы, пишет издание. По его данным, предложение министра носит «исключительно рекомендательный характер».
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