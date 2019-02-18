Хранить деньги нужно в той валюте, в которой их предполагается тратить, посоветовал глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью телеканалу "Россия 1".
При этом он дал положительный прогноз по укреплению рубля, отметив, что волатильность рубля на валютном рынке будет краткосрочной. В долгосрочной же перспективе российская валюта будет устойчивой.
Орешкин также отметил высокую доходность вкладов в рублях. "И в этом выгода хранения сбережений в национальной валюте", — отметил он.
Отметим, что сбережения имеет две трети россиян, говорится в исследовании Visa. В основном деньги они предпочитают хранить в рублях. При этом треть населения не имеет сбережений вообще, а каждый пятый не ведет бюджет.