Глава МЭР дал россиянам совет по хранению сбережений

Хранить деньги нужно в той валюте, в которой их предполагается тратить, посоветовал глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью телеканалу "Россия 1".

При этом он дал положительный прогноз по укреплению рубля, отметив, что волатильность рубля на валютном рынке будет краткосрочной. В долгосрочной же перспективе российская валюта будет устойчивой.

Орешкин также отметил высокую доходность вкладов в рублях. "И в этом выгода хранения сбережений в национальной валюте", — отметил он.