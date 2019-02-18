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Москвичи смогут оплатить госуслуги без комиссии 

Российская Газета + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
С сегодняшнего дня на сайте mos.ru, а также в мобильных приложениях "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва" оплатить образовательные и транспортные услуги картой "Мир" можно без комиссия. Акция действует только для держателей карт "Мир" и продлится до конца года.
В пресс-службе департамент информационных технологий Москвы рассказали, что комиссия не будет взиматься при оплате картой "Мир" образовательных услуг, кружков и секций, а также услуг ГИБДД, парковок и транспортных штрафов. Для это достаточно зайти в личный кабинет на mos.ru или в мобильном приложении и выбрать в качестве средства платежа карту "Мир" любого банка. Банком-эквайером выступает МТС Банк.
Экономия пользователей составит примерно 1,5 процентов — это средний размер комиссии за оплату услуг.
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Личный счет , Общество , Экономика , МТС-Банк , ГИБДД , Mos.ru
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