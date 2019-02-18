Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.18
$
66.22
74.91
75.20
Прогноз
25.02 – 04.03
$
67.36
73.35
Индексы и котировки Brent
66.24
+0.02 Золото
1324.58
+0.01 РТС
1172.69
+0.09
Динамика валют
EUR / USD
18.02
1.1333
–0.0102
04.02
1.1435
14.02
04.02
23.01

Во Всемирном банке оценили уровень финансовой грамотности россиян 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Представитель Всемирного банка в России отметил резкое повышение уровня финансовой грамотности жителей страны.
«По данным исследования PISA Россия в последнем раунде заняла четвертое место, это прекрасный результат. С 10-го места Россия скакнула на четвертое. Среди стран большой двадцатки Российская федерация занимает девятое место», — сообщит ТАСС директор и постоянный представитель Всемирного банка в РФ Андраш Хорваи.
Росту такого уровня, по мнению Хорваи, способствует работа Минфина, Банка России и центров финансовой грамотности. Также представитель ВБ отметил высокую успешность на мировом уровне проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». С 2011 года данный проект является партнерским со Всемирным банком.
Ранее международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-» с позитивным прогнозом.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Названы российские регионы с самым низким качеством жизни Медведев призвал составить социальный потрет бедности в России Клиентов Сбербанка стали чаще обманывать
Комментарии
Личный счет , Всемирный Банк , Минфин , Центральный банк России , Fitch Ratings , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Видео
Арест американского инвестора ударил по России
Экономика В мире
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Россиянам дали совет по хранению сбережений
Личный счет
Европа отказалась от SSJ-100
Компании
Как фанера над Европой: что случилось с Superjet 100
Компании Статьи
Европа загонит «Северный поток-2» в простой
Экономика
Россияне рискуют лишиться части стажа и пенсий
Личный счет
Доллар пробил психологическую отметку
Рынки
США решили судьбу российских госбанков
Экономика
Рублю предрекли застой
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение