Россияне рассказали о хранении сбережений

41% россиян хранят свои сбережения в рублях, свидетельствуют результаты опроса аналитической службы Рамблера.

39% респондентов признались, что у них нет сбережений, которые можно было бы в чем-нибудь хранить.

14% опрошенных хранят деньги в долларах, 5% — в евро, а 1% — в другой валюте.

В опросе поучаствовали 1067 человек.

При этом чиновник отметил наибольшую выгоду хранения денег в рублях. По его словам, ставки банков по рублевым депозитам «довольно высокие», а российская валюта будет «долгосрочно устойчивой», если нефть будет дороже 40 долларов, и даже будет «плавно» расти в реальном выражении.