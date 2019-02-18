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Россияне рассказали о хранении сбережений 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
41% россиян хранят свои сбережения в рублях, свидетельствуют результаты опроса аналитической службы Рамблера.
39% респондентов признались, что у них нет сбережений, которые можно было бы в чем-нибудь хранить.
14% опрошенных хранят деньги в долларах, 5% — в евро, а 1% — в другой валюте.
В опросе поучаствовали 1067 человек.
Накануне в эфире канала «Россия» глава Министерства экономического развития Максим Орешкин посоветовал соотечественникам хранить деньги в той валюте, в которой они намерены их тратить.
При этом чиновник отметил наибольшую выгоду хранения денег в рублях. По его словам, ставки банков по рублевым депозитам «довольно высокие», а российская валюта будет «долгосрочно устойчивой», если нефть будет дороже 40 долларов, и даже будет «плавно» расти в реальном выражении.
Личный счет , Максим Орешкин , Минэкономразвития
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