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Банки попросили сделать ипотеку доступней 

Lenta.ru + ещё 3 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Ряд крупных банков обратился в Минфин России с просьбой сделать льготную ипотеку доступней для семей с детьми, улучшив ее условия, сообщают «Известия».
Абсолют банк в конце прошлого года направил соответствующие письма в Минфин и Минстрой. Также инициативу поддержали ВТБ и Райфайзенбанк.
В частности, банки предложили выдавать так называемую детскую ипотеку не только на новостройки, но и на вторичное жилье, при этом снизив первоначальный взнос.
Минфин, впрочем, заявил, что не рассматривает возможность расширения действия льготной программы.
По оценкам экспертов, льготная ипотека, рассчитанная на семьи с детьми, себя не оправдала: за 2018 год выдали всего 4,5 тысячи таких кредитов. При этом расширение программы приведет к дополнительным тратам из бюджета.
Всего за 2018 год россияне оформили 1,47 миллиона ипотечных кредитов на общую сумму 3,012 триллиона рублей, что, по оценке Банка России, стало историческим рекордом.
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Личный счет , Недвижимость , Абсолют Банк , Банк ВТБ , Минстрой , Минфин , Центральный банк России , газета "Известия"
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