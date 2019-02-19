ФАС объяснила, почему цены на продукты должны расти

Цыганов признал, что для потребителей рост не выгоден, однако покупатели, по его словам, должны понимать, что при низких ценах невозможно развитие производства.

"Производитель должен получать адекватную прибыль, чтобы ему хватало для того, чтобы поддерживать свое производство и самое главное, чтобы развивать его", — подчеркнул он.

Замглавы ФАС также отметил, что ситуация, когда цены держатся на одном уровне, может указывать на наличие картельного сговора.

"Корректировки цен, когда они сначала снижаются, а потом отскакивают вверх — это нормальное явление для рыночной экономики. Вот если бы эта цена не менялась, вот тогда бы у ФАС возникла необходимость внимательно посмотреть на эту ситуацию", — объяснил чиновник.

Цыганов также пояснил, что подорожание птицы и яиц (по данным Росстата , яйца в 2018 году подорожали на 25,9%, мясо и птица — на 9,7%) вызван активным развитием этого сектора в середине текущего десятилетия. По его словам, в результате этого Россия обеспечила себя мясом птицы и яйцом более чем на сто процентов.