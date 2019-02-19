Член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Алексей Кондратьев предложил ограничить работу крупных супермаркетов в выходные дни, сообщает Агентство городских новостей "Москва".
Сенатор напомнил, что в некоторых западных странах крупные сети закрываются в пятницу вечером и открываются в понедельник утром. России стоит последовать их примеру, считает он.
Кондратьев добавил, что на выходных работают магазины шаговой доступности и небольшие торговые точки, где можно будет приобрести продукты.