Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.17
$
66.27
74.80
75.05
Прогноз
25.02 – 04.03
$
66.20
74.80
Индексы и котировки Brent
66.50
+0.32 Золото
1324.86
+0.13 РТС
1178.33
+0.11
Динамика валют
EUR / USD
19.02
1.1299
–0.0135
04.02
1.1435
15.02
05.02
24.01

В Совфеде предложили ограничить работу супермаркетов в выходные 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: ТАСС
Член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Алексей Кондратьев предложил ограничить работу крупных супермаркетов в выходные дни, сообщает Агентство городских новостей "Москва".
Сенатор напомнил, что в некоторых западных странах крупные сети закрываются в пятницу вечером и открываются в понедельник утром. России стоит последовать их примеру, считает он.
Кондратьев добавил, что на выходных работают магазины шаговой доступности и небольшие торговые точки, где можно будет приобрести продукты.
Последние новости
Заявления США Мюнхен встретил гробовым молчанием Что происходит с подарками после съемок "Поля чудес" Шведские исследователи рассказали про явление, убившее группу Дятлова
Личный счет , В мире , Европа , Экономика , Алексей Кондратьев , Совет Федерации , АГН "Москва"
Читайте также
Видео
Арест американского инвестора ударил по России
Экономика В мире
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Киеву предрекли конец транзитной монополии
Экономика СНГ
Россиянам дали совет по хранению сбережений
Личный счет
Европа отказалась от SSJ-100
Компании
Как фанера над Европой: что случилось с Superjet 100
Компании Статьи
Европа загонит «Северный поток-2» в простой
Экономика
Россияне рискуют лишиться части стажа и пенсий
Личный счет
Доллар пробил психологическую отметку
Рынки
США решили судьбу российских госбанков
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение