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Госдума приняла закон, призванный снизить ипотечную нагрузку для должников 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, призванный облегчить положение должников по ипотечным кредитам.
Изменения в закон "Об исполнительном производстве" были предложены группой депутатов от двух фракций, в том числе вице-спикером, руководителем фракции "Единая Россия" Сергеем Неверовым и председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым ("Справедливая Россия"). В частности, устанавливается "правило об исчислении исполнительского сбора в однократном размере — не более 7% от суммы, подлежащей взысканию с солидарных должников", сказано в пояснительной записке.
Кроме того, документом предлагается "дополнить перечень случаев, при которых исполнительский сбор не взыскивается, новым случаем, когда исполнительное производство возбуждено в отношении должника-гражданина, проходящего реструктуризацию ипотечного жилищного кредита (займа) в соответствии с программами помощи отдельным категориям заемщиков, утверждаемыми правительством РФ".
"Сейчас каждый из солидарных должников по ипотечному кредиту должен заплатить исполнительский сбор в размере 7%", — пояснил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Иными словами, если муж и жена взяли квартиру в ипотеку, и у них возникли трудности с выплатами и задолженность, они должны вернуть банку не только сам кредит, но и проценты по нему. И оба заплатить исполнительский сбор", — сказал он.
По словам спикера, зачастую это немалая сумма, которая может достигать десятков, а то и сотен тысяч рублей.
"Принятый нами закон эту норму отменяет — теперь исполнительский сбор составит 7% со всех солидарных должников вместе взятых", — подчеркнул он.
Закон полностью освобождает от уплаты исполнительского сбора тех граждан, которые стали участниками государственных программ помощи заемщикам, отметил Володин.
"Все эти меры позволят поддержать людей, оказавшихся в сложной финансовой ситуации, и сохранить им средства", — заключил он.
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Комментарии
Личный счет , АНАТОЛИЙ АКСАКОВ , СЕРГЕЙ НЕВЕРОВ , ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН , Единая Россия , Госдума , Справедливая Россия , Правительство РФ
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