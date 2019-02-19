Госдума приняла закон, призванный снизить ипотечную нагрузку для должников

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, призванный облегчить положение должников по ипотечным кредитам.

Кроме того, документом предлагается "дополнить перечень случаев, при которых исполнительский сбор не взыскивается, новым случаем, когда исполнительное производство возбуждено в отношении должника-гражданина, проходящего реструктуризацию ипотечного жилищного кредита (займа) в соответствии с программами помощи отдельным категориям заемщиков, утверждаемыми правительством РФ ".

"Сейчас каждый из солидарных должников по ипотечному кредиту должен заплатить исполнительский сбор в размере 7%", — пояснил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Иными словами, если муж и жена взяли квартиру в ипотеку, и у них возникли трудности с выплатами и задолженность, они должны вернуть банку не только сам кредит, но и проценты по нему. И оба заплатить исполнительский сбор", — сказал он.

По словам спикера, зачастую это немалая сумма, которая может достигать десятков, а то и сотен тысяч рублей.

"Принятый нами закон эту норму отменяет — теперь исполнительский сбор составит 7% со всех солидарных должников вместе взятых", — подчеркнул он.

Закон полностью освобождает от уплаты исполнительского сбора тех граждан, которые стали участниками государственных программ помощи заемщикам, отметил Володин.