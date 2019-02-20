Путин дал поручение по пенсиям

Президент РФ Владимир в послании Федеральному собранию рассказал о «не очень хорошей» ситуации: в этом году многим пенсионерам не проиндексировали пенсию, так как их доход немного превышал прожиточный минимум. Текст послания опубликован на сайте Кремля.

Путин пояснил, что размер пенсий вырос, но пенсионерам, получавшим больше прожиточного минимума (или равную ему сумму), снизили социальные выплаты.

«В итоге многие пенсионеры получали меньше, чем ожидали. Необходимо было учесть все нюансы, но этого сделано не было. Возникшую несправедливость надо немедленно устранить», — подчеркнул президент.

Путин отметил, что индексировать пенсии необходимо сверх уровня прожиточного минимума: сначала довести пенсии до прожиточного минимума, и только потом считать, на какую сумму их надо индексировать.

По словам главы государства, выплаты за первые месяцы 2019 года нужно пересчитать и доначислить пенсионерам деньги.

В 2019 году Путин огласил послание к Федеральному собранию 20 февраля. Он посвятил свое выступление в основном вопросам внутреннего социального и экономического развития.