Россияне потребовали открытых магазинов по выходным

Большинство россиян (81 процент), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, выступили против идеи закрывать магазины крупных сетей в выходные дни.

У респондентов спросили: «Вы поддерживаете идею закрытия крупных супермаркетов в выходные дни?». Десяти процентам опрошенных идея понравилась. По их мнению, на выходных все должны отдыхать, а покупки можно сделать и в будни.

Еще семь процентов респондентов ответили «мне все равно» на этот вопрос, а два процента не смогли определиться с ответом.

Всего в опросе приняли участие 11 486 человек.

С предложением ограничить работу гипермаркетов по выходным ранее выступил сенатор Алексей Кондратьев . В качестве примера он привел Германию. По его словам, в 20:00 по пятницам все немецкие гипермаркеты закрываются и не работают до утра понедельника. При этом покупки можно сделать в небольших магазинах в шаговой доступности.

Совете Федерации уже выступали с подобной инициативой в 2017 году. Сенаторы заявляли, что такая мера должна поддержать маленькие магазины, повысив их конкурентоспособность.