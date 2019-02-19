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Россияне потребовали открытых магазинов по выходным 

Рамблер 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Большинство россиян (81 процент), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, выступили против идеи закрывать магазины крупных сетей в выходные дни.
У респондентов спросили: «Вы поддерживаете идею закрытия крупных супермаркетов в выходные дни?». Десяти процентам опрошенных идея понравилась. По их мнению, на выходных все должны отдыхать, а покупки можно сделать и в будни.
Еще семь процентов респондентов ответили «мне все равно» на этот вопрос, а два процента не смогли определиться с ответом.
Всего в опросе приняли участие 11 486 человек.
С предложением ограничить работу гипермаркетов по выходным ранее выступил сенатор Алексей Кондратьев. В качестве примера он привел Германию. По его словам, в 20:00 по пятницам все немецкие гипермаркеты закрываются и не работают до утра понедельника. При этом покупки можно сделать в небольших магазинах в шаговой доступности.
В Совете Федерации уже выступали с подобной инициативой в 2017 году. Сенаторы заявляли, что такая мера должна поддержать маленькие магазины, повысив их конкурентоспособность.
Идею сенаторов раскритиковали в Минпромторге. Работающие допоздна магазины и возможность купить продукты в выходные в ведомстве назвали «безусловным конкурентным преимуществом» для потребителей.
Комментарии
Личный счет , Алексей Кондратьев , Минпромторг , Совет Федерации
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