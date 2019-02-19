Власти решили ввести новый налог раньше срока

«Комментируя успешную реализацию пилотного проекта по введению льготного налогового режима для самозанятых в четырех пилотных регионах, Антон Силуанов поручил летом 2019 года представить доклад о первых итогах проекта и предложения по его дальнейшей реализации — в том числе по распространению специального режима как полноценно действующего на всей территории страны уже в 2020 году», — сказано в публикации.

Налог на самозанятых (официально — налог на профессиональный доход) начал действовать с января 2019 года в четырех субъектах РФ: Москве, Московской и Калужской областях, а также Татарстане. Его плательщиками выступают граждане, получающие доход от продажи товаров или оказания услуг и не нанимающие при этом работников. Для доходов, полученных от клиентов-юридических лиц, ставка равняется шести процентам, физических — четырем.

Плательщики налога освобождены от уплаты социальных взносов, однако могут делать их добровольно. В противном случае они смогут рассчитывать только на страховую пенсию.

Налог был введен в рамках эксперимента, который продлится до конца 2028 года. Такие сроки прописаны в законе. Изначально предполагалось, что по их окончании будет принято решение, стоит ли распространять инициативу на всю страну.