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Путин призвал ввести ипотечные каникулы в России 

RT на русском + ещё 8 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Российский лидер Владимир Путин в обращении к Федеральному посланию предложил рассмотреть возможность введения в России ипотечных каникул.
«Сегодня многие граждане, семьи берут потребительские кредиты на различные цели. Конечно, нам нужно понимать свою ответственность, рассчитывать силы… Но в жизни может случится всё: и потеря работы, и тяжёлая болезнь. И в этой ситуации загонять человека в тупик последнее дело, да и бессмысленно даже с экономической точки зрения», — сказал он.
Путин подчеркнул, что для защиты людей «нужны дополнительные законодательные гарантии».
«Предлагаю предусмотреть ипотечные каникулы. Мы недавно говорили об этом в Казани. То есть, отсрочку по платежам для граждан, которые лишились дохода. Дать им возможность сохранить своё единственное жильё, а кредит передвинуть, погасить позднее», — указал президент.
Он отметил, что речь идёт о непростой задаче.
«Здесь нужно подумать, как организовать работу так, чтобы и финансовым организациями не навредить и человека поддержать. Но это можно сделать», — подчеркнул глава государства.
В конце января Центрбанк предложил ввести ипотечные каникулы на год. Позднее Путин поддержал эту идею.
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Комментарии
Личный счет , Общество , Политика , Экономика , ВЛАДИМИР ПУТИН
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