Путин призвал ввести ипотечные каникулы в России

Российский лидер Владимир Путин в обращении к Федеральному посланию предложил рассмотреть возможность введения в России ипотечных каникул.

«Сегодня многие граждане, семьи берут потребительские кредиты на различные цели. Конечно, нам нужно понимать свою ответственность, рассчитывать силы… Но в жизни может случится всё: и потеря работы, и тяжёлая болезнь. И в этой ситуации загонять человека в тупик последнее дело, да и бессмысленно даже с экономической точки зрения», — сказал он.

Путин подчеркнул, что для защиты людей «нужны дополнительные законодательные гарантии».

«Предлагаю предусмотреть ипотечные каникулы. Мы недавно говорили об этом в Казани. То есть, отсрочку по платежам для граждан, которые лишились дохода. Дать им возможность сохранить своё единственное жильё, а кредит передвинуть, погасить позднее», — указал президент.

Он отметил, что речь идёт о непростой задаче.

«Здесь нужно подумать, как организовать работу так, чтобы и финансовым организациями не навредить и человека поддержать. Но это можно сделать», — подчеркнул глава государства.

В конце января Центрбанк предложил ввести ипотечные каникулы на год. Позднее Путин поддержал эту идею.