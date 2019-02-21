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ЦБ предложил снизить комиссию при оплате картами 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 9 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Банк России предлагает снизить межбанковскую комиссию при оплате картами товаров и услуг в социальных категориях.
Речь идет о тарифах в аптеках, транспорте, магазинах в секторах образования и медицины. Большинство торговцев платят за прием карт от 1,5% до 2,5% оборота. Доля межбанковских комиссий начинается от 0,5%, пишет «Экономика сегодня».
Платежная система «Мир» также поддерживает снижение комиссий в социально значимых сегментах. «Альфа-банк» и ВТБ выступают за снижение в аптеках и магазинах детских товаров.
Ранее на этой неделе Центробанк сообщил об увеличении объема хищений с банковских карт на 44% — сумма увеличилась о 1,38 млрд рублей. Число неразрешенных операций с использованием карт также выросло на 31%. Злоумышленники 417 тыс. раз получали доступ к личным средствам клиентов, в основном они использовали мошеннические рассылки и звонки.
Ранее также сообщалось, что в четвертом квартале 2019 года россияне смогут оплачивать товары и услуги по номеру мобильного телефона или QR-коду без использования банковских карт.
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Комментарии
Личный счет , Банк ВТБ , Центральный банк России , Альфа-банк
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