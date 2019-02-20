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Путин потребовал исправить ситуацию с индексацией пенсий 

Банки.ру + ещё 14 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию заявил о необходимости исправить ситуацию с индексацией пенсий.
LIVE: Обращение Путина к Федеральному собранию РФ
«В этом году были проиндексированы пенсии, но если доход пенсионера превысил прожиточный минимум, то ему перестали выплачивать социальную доплату в прежнем размере. В результате прибавки к пенсии либо вообще нет, либо она оказалось гораздо меньше, чем человек ожидал. Многие почувствовали себя обманутыми. Проиндексировали и получилось, что прожиточный минимум сравнялся или превысил, то перестали эти доплаты делать. Надо было учитывать все нюансы, а этого сделано не было. Возникшую несправедливость надо немедленно устранить. Индексация должна производиться сверх уровня прожиточного минимума пенсионеров. Сначала надо довести пенсию до прожиточного минимума, а потом индексировать», — сказал Путин.
Он заявил о необходимости пересчитать выплаты за первые месяцы текущего года и «доплатить людям те деньги, которые они недополучили».
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Комментарии18
Личный счет , ВЛАДИМИР ПУТИН
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