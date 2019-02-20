Россияне рассказали об использовании банковских карт 

Почти три четверти россиян регулярно пользуются банковскими картами, свидетельствуют результаты опроса аналитической службы Рамблера.
60% респондентов ежедневно расплачиваются картами в магазинах, а 12% — время от времени в интернете.
25% пользователей Рамблера используют их нечасто, так как по-прежнему доверяют наличным. Еще 3% не смогли ответить на вопрос.
В опросе поучаствовали 1817 человек.
В конце января в России в тестовом режиме была запущена Система быстрых платежей, разработанная Центральным банком. Она позволяет мгновенно переводить деньги с любого счета на любой другой в любое время по номеру телефона или адресу электронной почты получателя.
В тестировании принимают участие 11 банков (ВТБ, Росбанк, АК Барс, СКБ-банк, Киви банк, Альфа-банк, Совкомбанк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Тинькофф банк и Райффайзенбанк) и небанковская кредитная организация «Платежный центр».
До 28 февраля услуга будет доступна ограниченному числу их клиентов, после — всем по полному перечню операций.