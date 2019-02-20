Россияне рассказали об использовании банковских карт

Почти три четверти россиян регулярно пользуются банковскими картами, свидетельствуют результаты опроса аналитической службы Рамблера.

60% респондентов ежедневно расплачиваются картами в магазинах, а 12% — время от времени в интернете.

25% пользователей Рамблера используют их нечасто, так как по-прежнему доверяют наличным. Еще 3% не смогли ответить на вопрос.

В опросе поучаствовали 1817 человек.

В конце января в России в тестовом режиме была запущена Система быстрых платежей, разработанная Центральным банком . Она позволяет мгновенно переводить деньги с любого счета на любой другой в любое время по номеру телефона или адресу электронной почты получателя.

До 28 февраля услуга будет доступна ограниченному числу их клиентов, после — всем по полному перечню операций.