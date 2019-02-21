Россияне берут кредиты один за другим

Число россиян, которые обслуживают не менее трех кредитов, в 2018 году увеличилось более чем на 12% — до 15,1 млн человек. Они составили 13% от общего числа заемщиков. Еще сильнее выросло количество граждан, имеющих от четырех и пяти займов — на 14% и 19% соответственно (среди всех должников обе категории занимают по 7%). В общей сложности доля граждан с высокой кредитной нагрузкой составила 27%, доля заемщиков с двумя кредитами осталась неизменной — 25%, с одним — сократилась с 50 до 48%.

Такие данные представило БКИ «Объединенное кредитное бюро». Схожую динамику отмечают и в БКИ «Эквифакс»: по их оценке, за год количество заемщиков с одним кредитом снизилось на 1%, с двумя — практически не изменилось, а доля тех, кто имеет не менее трех открытых кредитов, увеличилась.

При этом, по данным ОКБ, значительно увеличилась и сумма долга, приходящаяся на одного заемщика, пишет «Коммерсантъ». Средний долг у заемщиков с одним открытым кредитом вырос на 12% за год, до 137 тыс. руб., с двумя — на 11%, до 284 тыс. руб. Сумма долга граждан, которые обслуживают три и четыре кредита прибавила по 14%, достигнув 403 тыс. и 514 тыс. руб. соответственно. Нагрузка граждан с пятью и более кредитами увеличилась до 729 тыс. руб.

Уровень кредитной нагрузки непосредственно отражается на платежной дисциплине, рассказал изданию и. о. гендиректора ОКБ Николай Мясников. Среди заемщиков с одним кредитом непогашенную просрочку более 30 дней имеет примерно каждый десятый, а среди тех, у кого как минимум три кредита, — уже каждый третий. Увеличивают риск неплатежей и значительно возросшие суммы потребительских кредитов на фоне падения доходов, добавил гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин

Аппетиты растут

Причины, которые заставляют россиян набирать все больше кредитов, могут быть весьма разнообразны. Например, общий уровень бедности в стране и отсутствие жестких наказаний за просроченные платежи.

Граждане в силу различных жизненных ситуаций вынуждены брать столько кредитов, сколько возможно, для обеспечения ежедневных потребностей на фоне снижения реальных доходов. Часто такие заемщики не могут получить финансирование в банках, и обращаются в МФО с их заоблачными процентами, попадая в долговую кабалу, отмечает эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Однако далеко не всегда речь идет о вынужденном решении из-за нехватки средств на текущие расходы, добавляет ведущий аналитик ООО «Эксперт Плюс» Мария Сальникова. Тут еще важен и вопрос аппетитов.

Статистика показывает, что среди целей кредитования на первом месте стоит ремонт, на втором — покупка недвижимости, на третьем — автомобили, поясняет эксперт. В регионах, в том числе, потребительское кредитование заточено на покупку бытовой техники, мобильных устройств, одежды, подарков. На повседневные нужды тратят кредиты всего 13% заемщиков. То есть, вряд ли можно утверждать, что все кредиты берутся на лечение или, скажем, погашение долгов по ЖКХ.

«Население не пытается жить в рамках, которые есть, или улучшать уровень благосостояния путем поиска второй работы, получения дополнительного образования, что позволит выйти на новый уровень доходов, а берет более простой вариант — кредитование. И, из-за нежелания осознавать реальные способности расплатиться по долговым обязательствам, попадает в ситуацию, когда появляется острая необходимость взять новый кредит», — рассуждает аналитик.

По несколько займов могут иметь и люди среднего достатка. Так, зачастую граждане, которые желают приобрести ипотеку, но не имеют средств на первый взнос, оформляют для этого кредит. В итоге у них уже получается два займа — собственно ипотечный и потребительский. А многие до кучи сразу берут кредит и на отделку жилья.

Удержаться от соблазна сложно, когда финансовые учреждения отчаянно конкурируют за добросовестного плательщика и сами буквально навязывают лояльным клиентам дополнительные кредиты и кредитные карты по выгодным ставкам.

При этом получить сразу большую сумму в одном банке сложно — необходимо предоставлять кучу документов, брать какие-то выписки с работы, продолжает тему руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель. Гораздо проще взять 3−4 кредита по минимальному пакету документов.

«В этой связи тенденция закредитованности населения будет только увеличиваться», — полагает Гасанов.

Впереди рост просроченных платежей и банкротства

Проблема в том, что в России все еще достаточно низкая финансовая грамотность у населения, и люди, судя по цифрам статистики, не умеют распоряжаться взятыми кредитами, сетует финансовый эксперт Азат Халимов.

«Для многих норма в финансовом поведении — одной кредитной картой перекрывать другую, и так из месяца в месяц, пока не обнаружат себя в долговой яме, когда доход не способен покрыть ни проценты, ни штрафы за просрочку, ни уж тем более тело кредитов», — рассказывает он.

Особенно огорчает эксперта динамика роста закредитованности среди пенсионеров, которые тоже втягиваются в дорогие кредиты, не до конца понимая последствий.

«Рост числа заёмщиков с тремя и более кредитами — опасный сигнал для экономики, начало серьёзной и, видимо, хронической болезни», — предупреждает эксперт.

Теоретически, рост кредитной нагрузки значительной части граждан страны, при стабильной внутриполитической ситуации должен говорить о мощном росте экономики и оптимизма граждан. Но для россиян кредиты, скорее сопряжены с финансовой безысходностью, говорит главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков

«И те, кто проявили неосмотрительность, не рассчитав свои возможности, и угодили в кредитную ловушку один раз, были вынуждены ухудшать свое положение, совершая и вторую, и третью, и даже пятую ошибку. А выход для таких людей только один — финансовое банкротство», — прогнозирует он.

Рост выданных кредитов повлечет за собой и рост просроченных платежей, а отсюда банкротство физических лиц, соглашается Френкель.

«Учитывая, что цены на товары в этом году растут динамичнее, чем в прошлом из-за повышения НДС, а доходы стоят на месте — бюджет многих семей может не выдержать и рост цен, и увеличенную долговую нагрузку», — предупреждает она.

Для страны, по словам Быкова, это значит угрозу финансовой стабильности банковского сектора. Но банки, вероятно, защитит ЦБ , напечатав нужное количество рублей, успокаивает аналитик.

«Жаль что для россиян, обремененных кредитами, опции печатного станка не доступны, иначе им уже в ближайшее время не пришлось бы еще сильнее сокращать собственное потребление, сокращая и российский внутренний рынок», — язвит он.

Динамика по кредитованию вряд ли будет ухудшаться, так как ЦБ уже принял ряд мер по стабилизации предложений этого сегмента, спорит Сальникова. Здесь и ограничения по сумме кредита, исходя из общего объема дохода семьи, и процент взысканий по итогу года. То есть монетарные власти среагировали на тенденцию ухудшения положения на рынке кредитования, которая наметилась в 2018 году, и всерьез взялись за вопрос снижения рисков для банковского сектора.