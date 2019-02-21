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Пенсии предложили передавать по наследству 

ТК «Звезда» 47 минут назад
Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, который внедрит систему наследования страховых пенсий в России.
Госдума рассмотрит внесение изменений в закон о страховых пенсиях, чтобы создать механизм наследования выплат. Об этом говорится в сообщении «Российской газеты».
Депутаты предложили на законодательном уровне закрепить право наследования страховой пенсии. Речь идет о том, чтобы гражданин, который всю жизнь выплачивал страховые пенсионные взносы, должен иметь гарантии по их возврату либо в виде пенсии, либо в виде выплат наследникам.
Для этого было предложено установить «гарантированный период получения страховой пенсии по старости», который бы рассчитывался по формуле: ожидаемая продолжительность жизни в России плюс пять лет. В данный период гражданин РФ (и его наследник) будет иметь гарантии получения выплат по страховой пенсии.
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Личный счет , Видео , Госдума , "Российская газета"
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