Пенсии предложили передавать по наследству

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, который внедрит систему наследования страховых пенсий в России.

Госдума рассмотрит внесение изменений в закон о страховых пенсиях, чтобы создать механизм наследования выплат. Об этом говорится в сообщении « Российской газеты ».

Депутаты предложили на законодательном уровне закрепить право наследования страховой пенсии. Речь идет о том, чтобы гражданин, который всю жизнь выплачивал страховые пенсионные взносы, должен иметь гарантии по их возврату либо в виде пенсии, либо в виде выплат наследникам.

Для этого было предложено установить «гарантированный период получения страховой пенсии по старости», который бы рассчитывался по формуле: ожидаемая продолжительность жизни в России плюс пять лет. В данный период гражданин РФ (и его наследник) будет иметь гарантии получения выплат по страховой пенсии.