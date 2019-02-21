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Путин защитил пенсии и пособия россиян 

Рамблер + ещё 8 1 час назад
Президент России Владимир Путин подписал поправки к закону «Об исполнительном производстве», согласно которым судебные приставы не смогут взыскивать долги с социальных выплат. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает ТАСС.
Поправки вступят в силу 1 июня 2020 года, с этого времени приставы не смогут блокировать счета с денежным возмещением вреда здоровью, различными компенсационными и единовременными выплатами, пенсиями, социальными пособиями, в том числе на детей, средствами материнского капитала, выплатами по потере кормильца, компенсациями пострадавшим от ЧС и так далее.
Пенсии предложили передавать по наследству
Вместе с тем судебному приставу-исполнителю изначально не известны источники поступления денежных средств на банковский счет должника и их назначение. Закон устанавливает, что банк или иная кредитная организация, осуществляющие обслуживание счетов должника, исполняют требования о взыскании денежных средств или об их аресте по исполнительному документу с учетом установленного законом запрета.
Центробанку поручено установить код вида дохода, который будет обязан указывать работодатель.
Комментарии98
Личный счет , Видео , ВЛАДИМИР ПУТИН , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
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