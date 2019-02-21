Эксперт предсказал сокращение пенсий из-за принципа наследования

Сотрудник Института экономики переходного периода им. Гайдара Владимир Назаров заявил Ura.ru о том, что введение принципа наследования пенсий негативно отразится на их размере, а также может привести к росту страховых взносов.

«Получится огромный объем обязательств, которые нужно будет передавать по наследству, и непонятно, кто это будет компенсировать», — заявил Назаров, подчеркнув, что вопрос можно решить посредством сокращения пенсионных выплат либо «грандиозного роста тарифов».

По словам эксперта, за рубежом практически нет примеров подобного наследования пенсий.

«Есть схема наследования страховой пенсии умершего супруга, если женщина находится на иждивении, но в нашей стране это неактуально: практически все женщины заняты в экономике и имеют право на собственную пенсию», — отметил Назаров, уточнив, что в отдельных случаях россиянки могут получать выплаты по потере кормильца или социальную пенсию.

Эксперт также заявил, что инициатива по внедрению принципа наследования противоречит сути распределительной пенсионной системы.

«Она устроена так, что, если вы прожили долго, государство вне зависимости от количества взносов выплачивает вам пенсию, а если прожили не так долго — взносы не возвращаются», — пояснил учёный.

По его словам, в этом состоит главное отличие от накопительной системы, в которой поступающие средства аккумулируются в фонде и затем выплачиваются в качестве пенсий.