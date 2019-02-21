Читатели Рамблера высказались о своей зарплате

Большинство пользователей Сети, поучаствовавших в опросе аналитической службы Рамблера, сетуют на размер своей заработной платы. Больше половины россиян назвали месячный оклад «катастрофически маленьким».

В опросе приняли участие 2392 человека. Пользователям было предложено выбрать один из четырёх вариантов ответа на вопрос: «Довольны ли вы своей зарплатой?» 62% проголосовавших (1481 человек) отметили категоричное «нет», пожаловавшись на слишком маленький размер получаемой суммы. 33% респондентов (778 человек) заявили, что в целом зарплатой довольны, но не отказались бы от повышения. 3% пользователей (71 человек) затруднились ответить на вопрос. 2% (62 человек) заработная плата вполне устраивает.

Ранее была названа средняя зарплата москвичей в 2018 году. По данным Мосгорстата, она составила 80,8 тысячи рублей в месяц. Это почти на 13% больше, чем жители Москвы получали в 2017 году. Тогда средняя зарплата составляла 70,3 тысячи рублей.