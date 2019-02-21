Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.46
$
65.70
74.30
74.42
Прогноз
25.02 – 04.03
$
66.61
74.89
Индексы и котировки Brent
66.98
–0.27 Золото
1335.01
+0.08 РТС
1189.88
–0.08
Динамика валют
EUR / USD
21.02
1.1354
–0.0014
06.02
1.1368
18.02
07.02
27.01

Читатели Рамблера высказались о своей зарплате 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Большинство пользователей Сети, поучаствовавших в опросе аналитической службы Рамблера, сетуют на размер своей заработной платы. Больше половины россиян назвали месячный оклад «катастрофически маленьким».
В опросе приняли участие 2392 человека. Пользователям было предложено выбрать один из четырёх вариантов ответа на вопрос: «Довольны ли вы своей зарплатой?» 62% проголосовавших (1481 человек) отметили категоричное «нет», пожаловавшись на слишком маленький размер получаемой суммы. 33% респондентов (778 человек) заявили, что в целом зарплатой довольны, но не отказались бы от повышения. 3% пользователей (71 человек) затруднились ответить на вопрос. 2% (62 человек) заработная плата вполне устраивает.
Ранее была названа средняя зарплата москвичей в 2018 году. По данным Мосгорстата, она составила 80,8 тысячи рублей в месяц. Это почти на 13% больше, чем жители Москвы получали в 2017 году. Тогда средняя зарплата составляла 70,3 тысячи рублей.
Комментарии
Личный счет
Читайте также
Видео
Россияне пожаловались на зарплаты
Личный счет
Власти решили ввести новый налог раньше срока
Личный счет Недвижимость
Путин ответил на вопрос «Где деньги?»
Экономика
В РФ появилась долларовая миллиардерша
Компании Рынки
Дефицит возвращается: Россия останется без молока
Экономика Статьи
Кудрин отреагировал на слова Путина
Экономика
Арест американского инвестора ударил по России
Экономика В мире
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Путин дал поручение по пенсиям
Личный счет
Россиянам объяснили рост цен
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение