Путин подписал закон о сохранности соцвыплат

Президент Владимир Путин подписал закон, который запрещает принудительно списывать задолженности с соцвыплат.

Закон вступит в силу с июня 2020 года.

Сейчас взыскания не могут быть обращены на некоторые виды денежных средств. Но до сих пор из-за того, что приставы могли не знать об их назначении, они могли заблокировать счета с социальными пенсиями, пособиями (например, на детей) или компенсациями (например, возмещение вреда здоровью, выплаты в связи с чрезвычайной ситуацией).

Теперь все такие поступления будут обозначены в банковской системе.