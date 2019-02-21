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Путин подписал закон о сохранности соцвыплат 

Российская Газета 1 час назад
Фото: ТАСС
Президент Владимир Путин подписал закон, который запрещает принудительно списывать задолженности с соцвыплат.
Закон вступит в силу с июня 2020 года.
Сейчас взыскания не могут быть обращены на некоторые виды денежных средств. Но до сих пор из-за того, что приставы могли не знать об их назначении, они могли заблокировать счета с социальными пенсиями, пособиями (например, на детей) или компенсациями (например, возмещение вреда здоровью, выплаты в связи с чрезвычайной ситуацией).
Теперь все такие поступления будут обозначены в банковской системе.
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