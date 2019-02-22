Определен идеальный возраст для получения ипотеки

Назван лучший возраст для получения ипотечного кредита. Также определены профессии, работникам которых чаще других выдают кредиты.

Стало известно, в каком возрасте россиянину с высокой долей вероятности могут одобрить ипотечный кредит. Данные были получены в результате исследования, проведенного специалистами «Тинькофф ипотеки».

Отметим, что эксперты изучили более 500 тысяч заявок на получение кредитов для улучшения жилищных условий. Выяснилось, что самые высокие шансы получить ипотеку имеют граждане России в возрасте от 26 до 30 лет. Так, было одобрено почти 67% таких заявлений.

Также известно, что чаще всего получают одобрение на получение ипотечного кредита мужчины (на 4% чаще, чем женщины). Кроме того, сотрудники банков учитывают при одобрении кредита форму занятости клиента. Большую вероятность имеют наемные сотрудники.

Исследование также показало, что чаще всего одобряют ипотеку работникам сферы информационных технологий, научным работникам, банковской и финансовой сфер, пишет « Федеральное агентство новостей ».