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Долги запретили взыскивать с пособий 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Закон о запрете взыскания долгов пополнился новыми видами доходов, сообщает пресс-служба Госдумы.
229-й федеральный закон «Об исполнительном производстве» запрещает взыскание с 17 видов доходов, в том числе алиментов, материнского капитала, пенсий по потере кормильца и социального пособия на погребение.
Накануне президент России Владимир Путин подписал закон, пополнивший этот список. Госдума приняла его в окончательном чтении еще 12 февраля.
Со дня вступления закона в силу, 1 июня 2020 года, приставы не смогут обратить к взысканию или арестовать в ходе исполнительного производства еще и пособия пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, а именно выплаты по случаю гибели, утраты имущества и причинения вреда здоровью.
«Принятия данного закона ждут люди. Он позволит защитить граждан», — заявлял ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Личный счет , ВЛАДИМИР ПУТИН , ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН , Госдума
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