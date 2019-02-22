Долги запретили взыскивать с пособий

Закон о запрете взыскания долгов пополнился новыми видами доходов, сообщает пресс-служба Госдумы

229-й федеральный закон «Об исполнительном производстве» запрещает взыскание с 17 видов доходов, в том числе алиментов, материнского капитала, пенсий по потере кормильца и социального пособия на погребение.

Накануне президент России Владимир Путин подписал закон, пополнивший этот список. Госдума приняла его в окончательном чтении еще 12 февраля.

Со дня вступления закона в силу, 1 июня 2020 года, приставы не смогут обратить к взысканию или арестовать в ходе исполнительного производства еще и пособия пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, а именно выплаты по случаю гибели, утраты имущества и причинения вреда здоровью.