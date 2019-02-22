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Голикова сообщила о росте задолженности по зарплатам в 2019 году 

Rambler News Service + ещё 3 35 минут назад
Фото: РИА Новости
По состоянию на 1 февраля 2019 года общий объем задолженности по заработной плате в России составляет 2,7 млрд рублей, заявила вице-премьер правительства Татьяна Голикова в ходе заседания Российской трёхсторонней комиссии.
«Данные Росстата на 1 февраля 2019 года свидетельствуют о том, что общий объем задолженности по заработанной плате составляет 2,7 млрд руб., по сравнению с 1 февраля 2018 г. — задолженность чуть-чуть подросла, на 1,3%. Это сезонный рост, ничего критического для нас не представляет, хотя с точки зрения работника, безусловно, это важно», — сказала она.
Из материалов к Российской трёхсторонней комиссии следует, что с начала 2019 года задолженность выросла на 12%.
Голикова отметила, что наибольший объем задолженности фиксируется в сфере обрабатывающего производства (57% от общей задолженности), строительстве (14,4%), транспорте (8,9%), сельском хозяйстве, охоте и лесозаготовках (6,6%).
«В числе регионов с наихудшими показателями по задолженности: Приморский край — 356,2 млн руб. или 13,1% общей задолженности, Волгоградская область — 165,4 млн руб., 6,1%, Санкт–Петербург — 136,8 млн руб., 5,1%, Астраханская область — 117,2 млн руб., 4,3%», — добавила вице-премьер.
Голикова подчеркнула, что в 2018 году, по данным Росстата, по жалобам работников и проведенным в связи с ними надзорно-контрольными мероприятиями была выявлена задолженность по заработной плате перед более чем 540 тыс. работников.
«В результате применения всех предусмотренных законодательством механизмов была погашена задолженность перед работниками на сумму 13,6 млрд руб.», — отметила вице-премьер.
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Комментарии
Личный счет , Компании , Экономика , ТАТЬЯНА ГОЛИКОВА , Росстат
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