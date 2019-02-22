Голикова сообщила о росте задолженности по зарплатам в 2019 году

По состоянию на 1 февраля 2019 года общий объем задолженности по заработной плате в России составляет 2,7 млрд рублей, заявила вице-премьер правительства Татьяна Голикова в ходе заседания Российской трёхсторонней комиссии.

«Данные Росстата на 1 февраля 2019 года свидетельствуют о том, что общий объем задолженности по заработанной плате составляет 2,7 млрд руб., по сравнению с 1 февраля 2018 г. — задолженность чуть-чуть подросла, на 1,3%. Это сезонный рост, ничего критического для нас не представляет, хотя с точки зрения работника, безусловно, это важно», — сказала она.

Из материалов к Российской трёхсторонней комиссии следует, что с начала 2019 года задолженность выросла на 12%.

Голикова отметила, что наибольший объем задолженности фиксируется в сфере обрабатывающего производства (57% от общей задолженности), строительстве (14,4%), транспорте (8,9%), сельском хозяйстве, охоте и лесозаготовках (6,6%).

«В числе регионов с наихудшими показателями по задолженности: Приморский край — 356,2 млн руб. или 13,1% общей задолженности, Волгоградская область — 165,4 млн руб., 6,1%, Санкт–Петербург — 136,8 млн руб., 5,1%, Астраханская область — 117,2 млн руб., 4,3%», — добавила вице-премьер.

Голикова подчеркнула, что в 2018 году, по данным Росстата, по жалобам работников и проведенным в связи с ними надзорно-контрольными мероприятиями была выявлена задолженность по заработной плате перед более чем 540 тыс. работников.