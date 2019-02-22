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Россияне потратили на страхование жизни 487 миллиардов рублей 

Российская Газета + ещё 3 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Инвестиционное страхование продолжает оставаться драйвером рынка страхования жизни. По итогам 2018 года его доля выросла с 59,9 до 61 процента. Сборы страховщиков составили 291 миллиард рублей. Об этом сообщил глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.
Также положительную динамику в прошлом году показало кредитное страхование. Его доля увеличилась с 19,7 до 20 процентов. Накопительное страхование жизни напротив просело. Его доля снизилась с 15,1 до 14 процентов.
Общий объем сборов страховщиков жизни в 2018 году вырос на 32,8 процента — до 478 миллиардов рублей. Выплаты в этом сегменте в сравнении с прошлым годом увеличились в 1,6 раза и составили 73,4 миллиарда рублей. Из них на инвестиционное страхование жизни пришлось 37,6 миллиарда рублей.
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