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Новая услуга ЖКХ обойдется в миллиарды рублей 

Lenta.ru + ещё 2 43 минуты назад
Фото: ТАСС
После проведения мусорной реформы каждому россиянину придется платить за вывоз твердых бытовых отходов в среднем 1225 рублей в год. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza.
Общий размер выплат, по расчетам издания, составит 179,9 миллиарда рублей в год, подсчитали эксперты. При этом не принимались во внимание скидки жителям домов, расположенных вблизи мусорных полигонов.
Дороже всего вывоз мусора будет стоить в Московской области — 3062 рубля на жителя в год. На втором месте Ленинградская область, там вывоз отходов обойдется в 2845 рублей. Замыкает тройку лидеров Камчатский край — 2645 рублей на человека. Дешевле всего подобные услуги оценены в Амурской области — 45,12 рубля на человека в год. Жителям Приморского края придется платить 227,35 рубля в год, Дагестана — 390 рублей.
Реформа началась в России 2019 году. В ней уже участвуют 70 регионов, оставшиеся должны включиться до конца текущего года, исключение до 2022-го получили города федерального значения Москва, Санкт-Петербург и Севастополь. Последний не стал пользоваться отсрочкой. В рамках реформы запланирован выбор региональных операторов, которые займутся сбором и утилизацией мусора, что будет выделено в отдельную коммунальную услугу.
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что в сфере вывоза мусора и твердых бытовых отходов необходимо навести порядок. Как он подчеркнул, если мусорная реформа ограничится ростом платы за ЖКХ, это будет профанацией.
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Комментарии48
Личный счет , Владимир Путин , РБК
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