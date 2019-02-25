Пенсионерам пообещали больше денег

Региональные отделения Пенсионного фонда России (ПФР) отчитались о готовности пересчитать доплаты неработающим пенсионерам, о которой в ходе послания Федеральному собранию говорили президент Владимир Путин . О начавшейся работе в этом направлении там заявили несмотря на то, что правительство только приступило к разработке механизма индексации.

Так, например, в Хабаровском крае сообщили, что перерасчёт будет произведён всем «по умолчанию», в так называемом беззаявительном порядке. В Вологодской области в свою очередь уточнили, что обязательно учтут прожиточный минимум пенсионера. Аналогичные заявления сделали представители ПФР и в других регионах страны.

По ныне действующим правилам, каждая новая индексация увеличивает размер пенсии и пропорционально уменьшает размер социальной доплаты, которая призвана довести общую сумму средств до прожиточного минимума. Таким образом, в ряде случаев реальный доход пенсионеров после повышения пенсий остаётся прежним.

Новый порядок предполагает, что прибавка будет выплачиваться сверх прожиточного минимума. Такая практика будет распространена и на прошедшую в январе этого года индексацию страховых пенсий.

Предполагается, что индексация будет произведена после внесения изменений в федеральное законодательство.

Во время послания Федеральному собранию, как сообщал News.ru, Владимир Путин поручил сделать перерасчёт социальной доплаты к пенсии тем неработающим пенсионерам, которые потеряли право на неё с 1 января 2019 года в результате индексации страховых пенсий. По словам вице-премьера Ольги Голодец, такое решение было принято в результате большого количества жалоб от пожилых россиян. Сейчас доплата полагается только тем, у кого базовая выплата ниже прожиточного минимума.