Москвичи заплатят за ЖКХ больше обычного

В феврале москвичи получили квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг, сумма в которых оказалась в два-три раза больше обычной. Коммунальщики в ответ на претензии заявили, что включили в сумму перерасчет за прошлый год.

Особенно большие суммы предстоит заплатить жителям Измайлово, передает Buisness FM

Так, москвич Алексей Гвоздев за 68 квадратных метров получил счет в 13,5 тысячи рублей вместо привычных 5 тысяч. Выяснилось, что он должен доплатить за отопление в прошлом году 7,3 тысячи, поскольку зима якобы была слишком холодная и в РЭУ сделали перерасчет. При этом проверить данные об отоплении жильцы не могут.

Москвичи в других районах города также получили квитанции с перерасчетом.

«Практически всем в феврале пришли платежки с перерасчетом. Если кому не приходят, значит, там настолько приписывают в обычное время, что небольшое увеличение процентов на десять-двадцать по итогам года особо их не беспокоит», — говорит председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.

По его словам, существует объективный перерасход тепла. Чем он больше, тем выше плата по итогам 2018 года.

«Насколько — зависит от конкретной управляющей компании и от того, как она взаимодействует с ресурсоснабжающими организациями», — заявил эксперт.