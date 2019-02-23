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Москвичи заплатят за ЖКХ больше обычного 

Рамблер + ещё 1 12 часов назад
Фото: РИА Новости
В феврале москвичи получили квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг, сумма в которых оказалась в два-три раза больше обычной. Коммунальщики в ответ на претензии заявили, что включили в сумму перерасчет за прошлый год.
Особенно большие суммы предстоит заплатить жителям Измайлово, передает Buisness FM.
Так, москвич Алексей Гвоздев за 68 квадратных метров получил счет в 13,5 тысячи рублей вместо привычных 5 тысяч. Выяснилось, что он должен доплатить за отопление в прошлом году 7,3 тысячи, поскольку зима якобы была слишком холодная и в РЭУ сделали перерасчет. При этом проверить данные об отоплении жильцы не могут.
Москвичи в других районах города также получили квитанции с перерасчетом.
«Практически всем в феврале пришли платежки с перерасчетом. Если кому не приходят, значит, там настолько приписывают в обычное время, что небольшое увеличение процентов на десять-двадцать по итогам года особо их не беспокоит», — говорит председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.
По его словам, существует объективный перерасход тепла. Чем он больше, тем выше плата по итогам 2018 года.
«Насколько — зависит от конкретной управляющей компании и от того, как она взаимодействует с ресурсоснабжающими организациями», — заявил эксперт.
Он отметил, что в Москве одна ресурсоснабжающая организация — МОЭК. Пока там не пояснили, почему требуют доплату у жильцов и как они могут проверить данные о перерасходе.
Комментарии30
Личный счет , Константин Крохин , МОЭК
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