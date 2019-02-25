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Названы города-лидеры по числу вакансий 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
В число городов-лидеров по числу вакансий в 2018 году вошли Москва, Петербург и Краснодар, сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте труда Минтруда (ВНИИ труда).
Исследование ВНИИ труда проводилось на основе данных открытых источников, среди которых — государственный банк вакансий «Работа в России», HeadHunter, SuperJob, передает ТАСС.
«Количество вакансий: Москва — 540 тыс. ; Санкт-Петербург — 248 тыс. ; Краснодарский край — 224 тыс. ; Свердловская область — 167 тыс. ; Московская область — 155,245 тыс. ; Ростовская область — 152 тыс. ; Республика Татарстан — 146,154 тыс. ; Республика Башкортостан — 144 тыс. ; Красноярский край — 140 тыс. ; Новосибирская область — 133 тыс. ; Нижегородская область — 126 тыс. ; Самарская область — 116 тыс. ; Челябинская область — 112 тыс.», — сообщила пресс-служба вуза.
Детальный анализ показал, что в Москве больше всего пользовались спросом специалист по интернет-маркетингу, специалист по веб-дизайну (разработчик Web и мультимедийных приложений) и менеджер по информационным технологиям.
В Санкт-Петербурге топ-3 среди востребованных профессий оказались специалист по интернет-маркетингу, бухгалтер, сетевой и системный администратор.
В Краснодарском крае и Свердловской области наиболее популярной вакансией оказалась профессия педагога профессионального обучения, профобразования и дополнительного профобразования. На третьем месте в этих регионах оказались профессии педагога дошкольного образования и бухгалтера.
В Московской области самое большое количество вакансий в 2018 году было для консультантов в автомобилестроении, высокий спрос оказался среди бухгалтеров и сетевых и системных администраторов.
Результаты исследования были получены при помощи аналитической системы мониторинга развития профессионально-квалификационной сферы, созданной ВНИИ труда совместно с Российским экономическим университетом им. Г. В. Плеханова.
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Личный счет , Минтруд , ИТАР-ТАСС
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