Российских пенсионеров обнадежили

Российские пенсионеры получат доплаты

Малообеспеченные российские пенсионеры будут получать надбавки к пенсиям, даже если их общий доход будет превышать уровень прожиточного минимума. Соответствующая норма предусмотрена в новом законопроекте, выдержки из которого приводит ТАСС

В документе прописано, что индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) не будет учитываться в составе основного пособия. Поэтому граждане, получающие пенсии ниже уровня прожиточного минимума, смогут рассчитывать на социальные доплаты, даже если их совокупный доход с учетом индексации и ЕДВ превышает прожиточный минимум.

Согласно законопроекту, выплаты будут начислены за январь и февраль, но получать их пенсионеры смогут с июля.