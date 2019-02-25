Российских пенсионеров обнадежили

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Российские пенсионеры получат доплаты 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Малообеспеченные российские пенсионеры будут получать надбавки к пенсиям, даже если их общий доход будет превышать уровень прожиточного минимума. Соответствующая норма предусмотрена в новом законопроекте, выдержки из которого приводит ТАСС.
В документе прописано, что индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) не будет учитываться в составе основного пособия. Поэтому граждане, получающие пенсии ниже уровня прожиточного минимума, смогут рассчитывать на социальные доплаты, даже если их совокупный доход с учетом индексации и ЕДВ превышает прожиточный минимум.
Согласно законопроекту, выплаты будут начислены за январь и февраль, но получать их пенсионеры смогут с июля.
В середине февраля в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин указал на несправедливость, сложившуюся из-за того, что некоторые пенсионеры не могут рассчитывать на доплату до уровня прожиточного минимума из-за того, что получают индексированные пенсии или ЕДВ.
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Комментарии17
Личный счет , Видео , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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