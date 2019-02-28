Володин и Матвиенко внесли в Госдуму проект об ипотечных каникулах

Как пояснил журналистам Володин, законопроектом предлагается установить льготный период сроком до шести месяцев, в рамках которого тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, будет предоставлена возможность приостановить выплаты по ипотеке либо уменьшить их размер.

"Рассматривать такие обращения банки должны в течение пяти дней. "Ипотечные каникулы" станут возможными для граждан, потерявших работу, получивших инвалидность I и II группы, для тех, кто потерял кормильца, а также в случае временной нетрудоспособности в течение двух месяцев и в случае снижения семейного дохода супругов более чем на 30%" — сказал Володин.

Он добавил, что законопроект об ипотечных каникулах станет реальной помощью тем, кто оказался в тяжелых жизненных обстоятельствах.