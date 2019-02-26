Эксперты рассказали, выгодно ли гасить кредит досрочно

Досрочное погашение кредита не всегда проходит гладко для заёмщика, сообщает Life. Финансовые аналитики рассказали, где искать «подводные камни».

По словам экспертов, максимально невыгодным досрочное погашение кредитов для заёмщиков пытаются сделать сами кредитные учреждения, поскольку в этом случае они теряют прибыль в виде процентов за пользование займом. Поэтому, уверяет гендиректор финансового маркета "Юником.24" Юрий Кудряков, банки прибегают к различным уловкам.

Например, некоторые кредитные учреждения могут взимать комиссию за погашение ссуды досрочно. Размер денежного взыскания может достигать 6% от суммы оставшегося долга.

Ещё одна уловка касается минимальной суммы досрочного погашения. К примеру, банк может прописать в соглашении, что клиент в ситуации закрытия ссуда раньше срока должен внести на счёт сумму не менее 15-20 тысяч рублей.

По словам Кудрякова, в случаях, когда речь идёт о крупных займах, кредитная организация и вовсе может объявить мораторий на досрочную выплату кредита, а также на частично досрочное погашение.

Эксперт уверяет, что собираясь выплатить ссуду раньше срока, указанного в соглашении, заёмщик должен помнить о том, что может попасть в список «серых» клиентов, которым впоследствии отказывают в выдаче кредитов.

«Можно закрывать ссуду на два-три месяца раньше срока, когда банк уже получил значительную часть прибыли», — пояснил Кудряков.

Особенно невыгодно гасить кредиты досрочно в условиях нестабильной экономической ситуации, заявил финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека: условия по действующему займу могут оказаться куда выгоднее, чем банк сможет предложить в будущем.

Аналитики сошлись во мнении, что перед тем, как принимать решение о досрочном погашении ссуды, заёмщику необходимо изучить не только кредитный договор, но и текущую ситуацию в стране.