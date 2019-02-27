Новый налог для россиян задумались ввести на 10 лет раньше

«Я считаю, что в осеннюю сессию можно распространить эту возможность, если регионы этого захотят, и на другие регионы», — сообщил он.

Изначально планировалось, что в течение десяти лет специальный налоговый режим для граждан, которые получают доход от своей деятельности, но при этом не имеют работодателя и не привлекают наемных работников, будет действовать только в четырех пилотных регионах: Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане.

По словам Мишустина, все предложения от людей, добровольно участвующих в эксперименте, прорабатываются, за месяц было внесено 75 изменений в закон о налоге на самозанятых.

Эксперимент в четырех регионах проводится с 1 января 2019 до конца 2028-го. Выплаты в случае продажи услуги или товара физическому лицу составят четыре процента от стоимости, в случае продажи юрлицу — шесть процентов. Налог можно оплатить и через мобильное приложение, без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Участников эксперимента освободили от уплаты подоходного налога, налога на добавленную стоимость, а также от всех обязательных страховых взносов во внебюджетные фонды: обязательного медицинского страхования, социального страхования и Пенсионный фонд. Взносы в социальные фонды для них сделали добровольными.