Путин поручил принять меры по снижению ипотечной ставки до 8% и ниже

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку России принять меры по снижению ипотечной кредитной ставки до уровня 8% годовых и ниже. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Правительству России совместно с Банком России принять дополнительные меры, направленные на снижение процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам до уровня 8% годовых и менее», — говорится в поручении Путина.

Доклад на эту тему должен быть представлен до 15 января 2020 года, а далее — раз в полгода.

Ранее Путин поручил правительству и Центробанку последовательно двигаться в сторону снижения ставок по ипотеке сначала до 9%, а затем до 8% и ниже.