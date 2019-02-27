Президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку России принять меры по снижению ипотечной кредитной ставки до уровня 8% годовых и ниже. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Правительству России совместно с Банком России принять дополнительные меры, направленные на снижение процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам до уровня 8% годовых и менее», — говорится в поручении Путина.
Доклад на эту тему должен быть представлен до 15 января 2020 года, а далее — раз в полгода.
Ранее Путин поручил правительству и Центробанку последовательно двигаться в сторону снижения ставок по ипотеке сначала до 9%, а затем до 8% и ниже.
Также заведующий кафедрой финансового менеджмента РЭУ имени Плеханова Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал предложение Путина компенсировать 450 тыс. рублей по ипотеке семьям, где родились третий ребёнок и последующие.