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Дедолларизация России забуксовала 

Рамблер 1 час назад
Доля валютных вкладов россиян росла три месяца подряд: в январе 2019-го она увеличилась на 0,1 процентного пункта — до 21,5 процента. По мнению экспертов, опрошенных News.ru, валютизация сбережений россиян продлится до лета.
News.ru отмечает, что с ноября 2018-го валютных вкладов в стране становится всё больше. В ноябре их доля выросла на один процент, а в декабре — на 1,2 процента. По итогам 2018-го объем таких вкладов вырос на 14,3 процента год к году в номинальном выражении. При этом в начале 2018 года фиксировалась девалютизация банковских балансов.
По мнению главного аналитика «БКС Премьер» Антона Покатовича, рост доли валютных вкладов связан с тем, что население стало по-другому оценивать риски.
Дедолларизация российской экономики уже идет
Покатович отметил, что с августа по октябрь 2018-го россияне выводили свои сбережения из валюты, приняв идею дедолларизации за принудительную конвертацию вкладов.
Однако в конце осени новостей о дедолларизации стало меньше и население начало обращать внимание на девальвацию курса рубля.
Эксперт Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Дмитрий Куликов добавил, что привлекательность валютных вкладов выросла благодаря уменьшению разницы между рублевыми и валютными вкладами.
В прошлом году о плане по дедолларизации рассказал президент ВТБ Андрей Костин. По его словам, в рамках этого плана страна начнет ускоренно переходить на другие валюты — евро, юань или рубль — при расчетах с разными странами.
В Центробанке поясняли, что дедолларизация (или девалютизация) касается только международных расчетов, и не влияет на вкладчиков работающих в стране банков.
Комментарии
Личный счет , Видео , Дмитрий Куликов , Андрей Костин , Банк ВТБ , Центральный банк России
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