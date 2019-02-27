Дедолларизация России забуксовала

Доля валютных вкладов россиян росла три месяца подряд: в январе 2019-го она увеличилась на 0,1 процентного пункта — до 21,5 процента. По мнению экспертов, опрошенных News.ru, валютизация сбережений россиян продлится до лета.

News.ru отмечает, что с ноября 2018-го валютных вкладов в стране становится всё больше. В ноябре их доля выросла на один процент, а в декабре — на 1,2 процента. По итогам 2018-го объем таких вкладов вырос на 14,3 процента год к году в номинальном выражении. При этом в начале 2018 года фиксировалась девалютизация банковских балансов.

По мнению главного аналитика «БКС Премьер» Антона Покатовича, рост доли валютных вкладов связан с тем, что население стало по-другому оценивать риски.

Покатович отметил, что с августа по октябрь 2018-го россияне выводили свои сбережения из валюты, приняв идею дедолларизации за принудительную конвертацию вкладов.

Однако в конце осени новостей о дедолларизации стало меньше и население начало обращать внимание на девальвацию курса рубля.

Эксперт Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Дмитрий Куликов добавил, что привлекательность валютных вкладов выросла благодаря уменьшению разницы между рублевыми и валютными вкладами.

В прошлом году о плане по дедолларизации рассказал президент ВТБ Андрей Костин . По его словам, в рамках этого плана страна начнет ускоренно переходить на другие валюты — евро, юань или рубль — при расчетах с разными странами.