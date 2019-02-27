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Долги россиян перед банками превысили 14 трлн рублей 

Прайм + ещё 4 56 минут назад
Фото: ТАСС
Объем долгов граждан РФ перед банками достиг суммы в 14,86 трлн рублей в прошлом году, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Общероссийского народного фронта.
"По сравнению с 2017 годом средняя долговая нагрузка (соотношение кредитной задолженности к среднегодовому доходу) российских семей увеличилась с 22 до 27%. Иными словами, граждане по-прежнему отдают банкам примерно пятую часть своих доходов", — пишет газета.
Около половины долгов россиян приходится на ипотечные кредиты.
Что касается разбивки по регионам страны, то больше всего займов оформлено в республиках Калмыкия, Тыва, Чувашия, а также в Иркутской области и Ханты-Мансийском АО.
Число россиян, которые не в состоянии погасить свои долги вовремя, сократился. Больше всего просроченных кредитов — в Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Бурятии, Северной Осетии и Адыгее.
По мнению опрошенных изданием экспертов, долги россиян перед банками продолжат расти: в 2019 году она может увеличиться на 10–12% и достигнуть суммы в 16,3–16,6 трлн рублей.
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Личный счет , газета "Известия"
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