По данным социологического опроса, проведенного «Левада-центром», рост цен вызывает тревогу у большинства россиян (62%). 41% опрошенных переживает из-за роста безработицы в стране. Почти треть россиян обеспокоена резким расслоением в обществе по уровню достатка.
Социологи также сообщили, что для 28% опрошенных наибольшую озабоченность вызывает кризис, в котором находится экономика России. Также их настораживает нынешнее состояние промышленности и сельского хозяйства.
Практически каждый пятый (19%) обеспокоен загрязнением окружающей среды. Сюда входят качество воздуха, чистота водоемов, улиц и другие факторы, сообщил«Интерфакс».
Опрос проводился с 15 по 20 февраля 2019 года среди городского и сельского населения. В нем приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет, проживающие в 137 населенных пунктах 50 субъектов России.
Ранее мы рассказывали, что «Аэрофлот» собирается поднять топливный сбор. Это вызвано резким ростом стоимости авиационного керосина в 2018 году, из-за которого многие авиакомпании вынуждены работать в убыток.