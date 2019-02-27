Россиян больше всего беспокоят рост цен и безработица

По данным социологического опроса, проведенного «Левада-центром» , рост цен вызывает тревогу у большинства россиян (62%). 41% опрошенных переживает из-за роста безработицы в стране. Почти треть россиян обеспокоена резким расслоением в обществе по уровню достатка.

Социологи также сообщили, что для 28% опрошенных наибольшую озабоченность вызывает кризис, в котором находится экономика России. Также их настораживает нынешнее состояние промышленности и сельского хозяйства.

Практически каждый пятый (19%) обеспокоен загрязнением окружающей среды. Сюда входят качество воздуха, чистота водоемов, улиц и другие факторы, сообщил «Интерфакс»

Опрос проводился с 15 по 20 февраля 2019 года среди городского и сельского населения. В нем приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет, проживающие в 137 населенных пунктах 50 субъектов России.