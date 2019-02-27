Путин дал распоряжение по зарплатам бюджетников

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и органам исполнительной власти сохранить привязку зарплат бюджетников к средним по региону. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Это поручение входит в перечень задач, необходимых для реализации послания Путина Федеральному собранию.

В документе сказано, что власти должны обеспечить контроль над сохранением «достигнутого соотношения» между уровнем зарплат отдельных категорий бюджетников и уровнем средней зарплаты в регионах их проживания.

Доклад по этому поручению Путин должен получить до 1 августа 2019 года.

Рост зарплат бюджетников в рамках исполнения «майских указов» начался в октябре 2017 года. К апрелю 2018-го уровень оплаты их труда рос на семь-восемь процентов в номинальном выражении.

РБК писал , что только с декабря 2017-го по март 2018-го средние зарплаты врачей выросли почти на 16 тысяч рублей (до 72,4 тысячи рублей), заработок соцработников увеличился на 26 процентов — до 32,2 тысячи рублей, а преподаватели вузов стали получать в среднем 77,2 тысячи рублей (на 21 процент больше).

В 2019 году в ходе послания Федеральному собранию Путин призвал сохранить привязку зарплат работников образования, здравоохранения, культуры, других бюджетных сфер со средней зарплатой по экономике региона.

«Нельзя опускать эту планку. Но и зарплата по экономике должна расти, должна повышаться», — подчеркнул он.

Путин отмечал, что в России более 40 миллионов граждан — бюджетники, военнослужащие и неработающие пенсионеры. Все они получают фиксированные доходы, которые должны расти не ниже уровня инфляции.