Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.50
$
27.02
74.91
27.02
Прогноз
04.03 – 11.03
$
65.80
74.95
Индексы и котировки Brent
65.76
+0.55 Золото
1326.60
–0.00 РТС
1191.99
–0.09
Динамика валют
EUR / USD
27.02
1.1394
+0.0062
12.02
1.1332
24.02
13.02
01.02

Путин дал распоряжение по зарплатам бюджетников 

Рамблер + ещё 1 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и органам исполнительной власти сохранить привязку зарплат бюджетников к средним по региону. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Это поручение входит в перечень задач, необходимых для реализации послания Путина Федеральному собранию.
В документе сказано, что власти должны обеспечить контроль над сохранением «достигнутого соотношения» между уровнем зарплат отдельных категорий бюджетников и уровнем средней зарплаты в регионах их проживания.
Доклад по этому поручению Путин должен получить до 1 августа 2019 года.
Рост зарплат бюджетников в рамках исполнения «майских указов» начался в октябре 2017 года. К апрелю 2018-го уровень оплаты их труда рос на семь-восемь процентов в номинальном выражении.
РБК писал, что только с декабря 2017-го по март 2018-го средние зарплаты врачей выросли почти на 16 тысяч рублей (до 72,4 тысячи рублей), заработок соцработников увеличился на 26 процентов — до 32,2 тысячи рублей, а преподаватели вузов стали получать в среднем 77,2 тысячи рублей (на 21 процент больше).
В 2019 году в ходе послания Федеральному собранию Путин призвал сохранить привязку зарплат работников образования, здравоохранения, культуры, других бюджетных сфер со средней зарплатой по экономике региона.
«Нельзя опускать эту планку. Но и зарплата по экономике должна расти, должна повышаться», — подчеркнул он.
Путин отмечал, что в России более 40 миллионов граждан — бюджетники, военнослужащие и неработающие пенсионеры. Все они получают фиксированные доходы, которые должны расти не ниже уровня инфляции.
Комментарии
Личный счет , Владимир Путин , РБК
Читайте также
Видео
Закупки через Марс: Украина покупает российский газ
Экономика Статьи
Кремль высказался об участии Путина в деле Калви
Компании
Новую Америку построят на деньги России
Экономика Статьи
Российских пенсионеров обнадежили
Личный счет Экономика
Путин дал поручение по ипотеке
Личный счет Недвижимость
Путин дал поручение по амнистии капитала
Экономика
Россияне пожаловались на зарплаты
Личный счет
Рублю вынесли неутешительный вердикт
Рынки Статьи
СМИ узнали о реакции Путина на арест Калви
Компании
Власти решили ввести новый налог раньше срока
Личный счет Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение