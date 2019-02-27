Названа самая главная проблема россиян

Наибольшую тревогу у россиян вызывает рост цен. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра»

По данным опроса «Левада-центра», ростом цен обеспокоены 62 процента опрошенных. Еще 44 процента респондентов считают своей главной проблемой бедность, 41 процент — коррупцию.

Среди опрошенных также присутствует беспокойство по поводу безработицы (36 процентов), экономического кризиса (28 процентов) и недоступности многих видов медицинского обслуживания (28 процентов).

Меньше всего россияне переживают из-за ухудшения состояния окружающей среды (19 процентов), роста наркопотребления (19 процентов), кризиса морали (18 процентов), произвола чиновников (15 процентов) и заболеваемости ВИЧ (7 процентов).

Ответственность за своих страхи, по данным социологов, более половины россиян (55 процентов) возлагают на президента Владимира Путина . Меньше всего вины за ситуацию в стране респонденты усмотрели в бизнесе — эту сферу отметили всего 5 процентов опрошенных.

Опрос проходил с 15 по 20 февраля 2019 года. В нем приняли участие 1,6 тысячи человек из 137 населенных пунктов.