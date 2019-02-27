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Названа самая главная проблема россиян 

Lenta.ru 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Наибольшую тревогу у россиян вызывает рост цен. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».
По данным опроса «Левада-центра», ростом цен обеспокоены 62 процента опрошенных. Еще 44 процента респондентов считают своей главной проблемой бедность, 41 процент — коррупцию.
Среди опрошенных также присутствует беспокойство по поводу безработицы (36 процентов), экономического кризиса (28 процентов) и недоступности многих видов медицинского обслуживания (28 процентов).
Меньше всего россияне переживают из-за ухудшения состояния окружающей среды (19 процентов), роста наркопотребления (19 процентов), кризиса морали (18 процентов), произвола чиновников (15 процентов) и заболеваемости ВИЧ (7 процентов).
Ответственность за своих страхи, по данным социологов, более половины россиян (55 процентов) возлагают на президента Владимира Путина. Меньше всего вины за ситуацию в стране респонденты усмотрели в бизнесе — эту сферу отметили всего 5 процентов опрошенных.
Опрос проходил с 15 по 20 февраля 2019 года. В нем приняли участие 1,6 тысячи человек из 137 населенных пунктов.
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Комментарии
Личный счет , Экономика , Владимир Путин , Левада-центр
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