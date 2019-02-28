Эксперты рассказали, как исправить плохую кредитную историю

Зачастую плохая кредитная история является одной из основных причин, почему банки отказывают клиенту в займе. Life, опросив финансовых аналитиков, выяснил , как можно восстановить репутацию перед кредитными учреждениями.

Любой россиянин, хоть раз оформлявший займ в банке, имеет личную кредитную историю, информация о которой содержится в реестре бюро кредитных историй (БКИ). В базе данных содержатся все сведения о том, насколько добросовестно клиент справляется со своими финансовыми обязанностями. Заёмщику, допускавшему «просрочки» по платежам, взять следующий кредит будет уже затруднительно. Впрочем, у россиянина, имеющего даже непогашенные долги, остаётся возможность вернуть лояльность кредитных учреждений, уверяют эксперты.

Директор СРО "НАПКА" Борис Воронин заявил, что необходимо немедленно приступать к ликвидации старых обязательств. Для этого нужно связаться с кредиторами и выработать схему постепенной выплаты.

«Платёж в 100 рублей — это тоже шаг на пути к освобождению из долговой ямы. Если есть движение по долгу, то шанс взять кредит возрастает», — отметил Воронин.

По словам директора по развитию бизнеса "БКС Премьер" Антона Граборова, вернуть лояльность банков, можно продемонстрировав активное пользование другими услугами кредитного учреждения. Например, заёмщик может получить одну или несколько кредитных карт. Необходимо тратить средства, но не забывать своевременно пополнять баланс, таким образом, повышая уровень доверия кредитора. Также можно открыть депозит в интересующем банке. По словам экспертов, «постоянное хранение и пополнение денежных средств на счету позволит усилить лояльность банка». Вышеописанные способы могут привести к тому, что кредитная организация сама предложит займ.

Наиболее эффективным способом улучшения кредитной истории принято считать рефинансирование существующих долгов, то есть получение нового кредита в целях закрытия старых займов. Специалисты отмечают, что обязательства по новому договору должны своевременно выполняться, в противном случае заявленной цели достичь невозможно.

Бывают ситуации, когда кредитная история клиента «испорчена» в результате системной ошибки. Тогда специалисты советуют обращаться с заявлением в Национальное бюро кредитных историй с требованием внести корректную информацию в банк данных.